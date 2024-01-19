Казахстанцы увязли в банковских кредитах

В течение последних трех лет жители Казахстана стали настоящими кредитоманами – суммы, выданные им в качестве потребительских кредитов, за это время выросли более чем в три раза и продолжают увеличиваться.

Потребительские кредиты жителям Казахстана стали для них настоящим бичом с одной стороны из-за их популярности, с другой – из-за высокой банковской ставки, сейчас их закредитованность составляет 18 трлн тенге, тогда как еще три года назад ограничивалась "скромной суммой" в 5 трлн тенге – получается, что за три года закредитованность граждан выросла практически в 3,5 раза, поведала вице-спикер Мажилиса (парламента) Казахстана Дания Еспаева.

"Часть населения имеют долги, просроченные на более 90 дней. При этом, если клиент не может погасить кредит, выдают второй, а потом третий и так далее. И таких кредитов может набраться двадцать-тридцать. Объем беззалоговых потребительских кредитов (ПБК) за последние два года вырос в три раза"

- Дания Еспаева

Причиной столь плачевной ситуации депутат называет сами банки, которым выгоднее всего выдавать потребительские кредиты, у которых высокая ставка – 56%. По микрофинансовым займам она превышает 1000%, передает Sputnik Казахстан.

Депутаты Мажилиса готовы решить эту проблему в пользу заемщиков – сейчас они разрабатывают новый законопроект, который подразумевает значительное снижение годовой эффективной ставки вознаграждения для казахстанских банков.