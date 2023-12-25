Кредиты для жителей Казахстана станут дешевле

Нацбанк Казахстана сегодня снизил на 0,5% базовую ставку, а это значит, что все кредиты, в том числе и ипотечные, станут доступнее для граждан страны.

Национальный банк Казахстана сегодня снова снизил базовую ставку – она уменьшилась с 15,75% до 15,25%, сообщили в пресс-службе банка.

Это означает, что в скором времени в стране для ее граждан стонут доступнее и кредиты, включая ипотечные – большей частью это коснется банков второго уровня, передает "АиФ-Казахстан".

"Базовая ставка снижается. Банки второго уровня, опираясь на эту ставку, определяют стоимость своих кредитных продуктов, будь то бизнес-кредит, ипотека, потребительские кредиты и так далее. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе"

- председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов

Продолжится ли тенденция к снижению, пока неясно - инфляция в декабре была выше средних величин.

"Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Нацбанк будет отслеживать информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз"

- Нацбанк Казахстана

В последний раз банк снижал ставку 24 ноября – она уменьшилась с 16 до 15,75%, отметили в пресс-службе регулятора.