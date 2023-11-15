Банк Казахстана: в Новый год – с новой купюрой

За неделю до Нового года в Казахстане вышли в обращение новые денежные банкноты достоинством в 5 тыс тенге – они будут ходить параллельно со старыми еще четыре года.

В оборот в Казахстане сегодня вышла денежная купюра достоинством в 5 тыс тенге, сообщает пресс-служба финансового регулятора страны.

"Национальный Банк Казахстана с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 тыс тенге нового дизайна образца 2023 года"

- Нацбанк Казахстана

Новая банкнота – первая в линейке новой серии "Сакский стиль", передает Sputnik Казахстан.

"Она основана на элементах сакского стиля, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана"

- Нацбанк Казахстана

Новые красно-оранжевые купюры сразу привлекают внимание – замысловатое "Древо жизни" с парящей птицей, спираль ДНК и стилизованный символ бесконечности как связь человека с природой на лицевой и беркут на фоне щита на обратной сторонах, за основным изображением расположен круговой казахский орнамент.

Новые купюры на протяжении всего 2024 года будут постепенно заменять старые, но принимать старые банкноты образца 2011 года в Нацбанке будут принимать старые купюры еще три года, и даже по их истечении деньги старого образца можно будет обменять в отделениях Нацбанка, напомнили в финансовом регуляторе.