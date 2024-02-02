Государство будет охранять "Городок сказок Пушкина" в Ялте

Еще два объекта в Ялте получили охранный статус объектов культурного наследия: они очень разные, но каждый уникален по-своему – это имение княгини Долгоруковой и "Городок сказок Пушкина".

Два исторических памятника культуры крымской Ялты получили статус объектов культурного наследия - теперь они охраняются законом, сообщила в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

"Первый – ялтинское имение княгини Долгоруковой "Биюк-Сарай" (конец XIX века). До наших дней сохранились только господский дом и сторожка напротив, которую ялтинцы называют "Домом с петушком". Хозяйка имения – княгиня Екатерина Долгорукова (Юрьевская) была фавориткой, а затем и супругой императора Александра II"

- Янина Павленко

Второй – более современный, но не менее интересный: это "Городок сказок Пушкина" –комплекс горельефов и малых архитектурных форм был создан на территории бывшего санатория "Ясная Поляна", построил его 80-х годах прошлого века московский архитектор Виктор Гвоздев, написала Янина Павленко.

Помимо государства, ответственность за их сохранность возлагается на собственников памятников культуры, заключила глава Ялты.