Вестник Кавказа

Государство будет охранять "Городок сказок Пушкина" в Ялте

Государство будет охранять "Городок сказок Пушкина" в Ялте
© Фото: телеграм-канал мэра Ялты Янины Павленко
Еще два объекта в Ялте получили охранный статус объектов культурного наследия: они очень разные, но каждый уникален по-своему – это имение княгини Долгоруковой и "Городок сказок Пушкина".

Два исторических памятника культуры крымской Ялты получили статус объектов культурного наследия - теперь они охраняются законом, сообщила в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

"Первый – ялтинское имение княгини Долгоруковой "Биюк-Сарай" (конец XIX века). До наших дней сохранились только господский дом и сторожка напротив, которую ялтинцы называют "Домом с петушком". Хозяйка имения – княгиня Екатерина Долгорукова (Юрьевская) была фавориткой, а затем и супругой императора Александра II"

- Янина Павленко

Второй – более современный, но не менее интересный: это "Городок сказок Пушкина" –комплекс горельефов и малых архитектурных форм был создан на территории бывшего санатория "Ясная Поляна", построил его 80-х годах прошлого века московский архитектор Виктор Гвоздев, написала Янина Павленко.

Помимо государства, ответственность за их сохранность возлагается на собственников памятников культуры, заключила глава Ялты.

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