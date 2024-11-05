Ялта избавится от долгостроев

Власти крымской курортной Ялты активизировали работу по ликвидации долгостроев, которых в городе насчитывается без малого четыре сотни – это не только частные объекты, но и многоэтажные комплексы.

Власти Крыма активизировали глобальную работу в Большой Ялте с объектами незавершенного строительства, чтобы избавить курортный город от остовов зданий, сообщила в своем Telegram-канале глава Ялты Янина Павленко.

"По поручению главы республики процесс активизировали в этом году, инвентаризацию и выявление собственников ведем постоянно. На 31 октября в реестре 398 объектов – от небольших гаражей до многоэтажных комплексов советского, украинского и российского периодов. 35 незавершенных объектов в этом году закончены и введены (либо вводятся) в эксплуатацию, 32 – в процессе достройки либо сноса, судьба 11 регулируется Правительством РФ и находится на контроле федерального центра. Также в федеральной собственности находятся 25 недостроев, 21 – в республиканской и подавляющая часть – частные либо в аренде"

- Янина Павленко

Все долгострои разделены на 4 группы, а их дальнейшее будущее совместно решают федеральные, республиканские и муниципальные подразделения и ведомства – МИЗО, ДИЗО, юристы, Госкомрегистр, налоговая инспекция, правоохранители, поведала градоначальник.