Чемпион мира Зураб Датунашвили задержан в Тбилиси

Знаменитый грузинский спортсмен Зураб Датунашвили был схвачен сегодня полицейскими в Тбилиси неподалеку от парламента, передают грузинские СМИ.
Датунашвили входит в число членов оппозиционной партии "Ахали". Сегодня вечером он пришел на встречу в отель, который расположен на площади Свободы, то есть в район парламента, где последние несколько дней устраиваются и затем разгоняются полицейскими митинги.
Окончив встречу, оппозиционер вышел на улицу, и там началась потасовка. В итоге правоохранители задержали его.
Напомним, Датунашвили трижды становился чемпионом Европы, дважды – чемпионом мира по греко-римской борьбе. На ОИ-2020 он завоевал бронзовую медаль.
В целом на акции протеста у парламента сегодня вечером атмосфера спокойная: оппозиционеры не задействуют пиротехнику, в отличие от предыдущих дней, полиция не применяет водометы и слезоточивый газ.