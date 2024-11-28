Чемпион мира Зураб Датунашвили задержан в Тбилиси

Борец и оппозиционер, двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Зураб Датунашвили был задержан сегодня в центре Тбилиси. В чем его обвиняют, пока не известно.

Знаменитый грузинский спортсмен Зураб Датунашвили был схвачен сегодня полицейскими в Тбилиси неподалеку от парламента, передают грузинские СМИ.

Датунашвили входит в число членов оппозиционной партии "Ахали". Сегодня вечером он пришел на встречу в отель, который расположен на площади Свободы, то есть в район парламента, где последние несколько дней устраиваются и затем разгоняются полицейскими митинги.

Окончив встречу, оппозиционер вышел на улицу, и там началась потасовка. В итоге правоохранители задержали его.

Напомним, Датунашвили трижды становился чемпионом Европы, дважды – чемпионом мира по греко-римской борьбе. На ОИ-2020 он завоевал бронзовую медаль.

В целом на акции протеста у парламента сегодня вечером атмосфера спокойная: оппозиционеры не задействуют пиротехнику, в отличие от предыдущих дней, полиция не применяет водометы и слезоточивый газ.