Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

На курорте Эльбрус перенесли дату открытия горнолыжного сезона. Он начнется 14-15 декабря.

Горнолыжный сезон 2024-2025 на курорте Эльбрус откроется на неделю позже запланированного из-за отсутствия снега, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

«Переносим открытие сезона на выходные 14-15 декабря, чтобы дождаться побольше снега на трассах. Решение вынужденное, но как говорится, стартовать так стартовать. Мечтаем открыть к празднику больше трасс»

- Кавказ.РФ

Горнолыжный сезон должен был начаться 7 декабря. С его началом станут доступны новые трассы и информационный центр, где туристы могут узнать больше о доступных сервисах.

Напомним, что за прошлый зимний сезон курорт Эльбрус принял около 500 тыс туристов, а за весь год поток посетителей обычно достигает 800 тыс человек.