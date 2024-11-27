Вестник Кавказа

Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется позже

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте Эльбрус перенесли дату открытия горнолыжного сезона. Он начнется 14-15 декабря.

Горнолыжный сезон 2024-2025 на курорте Эльбрус откроется на неделю позже запланированного из-за отсутствия снега, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

«Переносим открытие сезона на выходные 14-15 декабря, чтобы дождаться побольше снега на трассах. Решение вынужденное, но как говорится, стартовать так стартовать. Мечтаем открыть к празднику больше трасс»

- Кавказ.РФ

Горнолыжный сезон должен был начаться 7 декабря. С его началом станут доступны новые трассы и информационный центр, где туристы могут узнать больше о доступных сервисах.

Напомним, что за прошлый зимний сезон курорт Эльбрус принял около 500 тыс туристов, а за весь год поток посетителей обычно достигает 800 тыс человек.

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