К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

Новая канатная дорога на Эльбрусе будет проведена к проектируемой зоне катания. В дальнейшем канатка станет частью единой кольцевой сети.

На Эльбрусе появится новая канатная дорога. Она пройдет параллельно существующей, передали в пресс-службе Кавказ.РФ.

Сообщается, что новая канатка станет дублером подъемнику с Поляны Азау. Она будет проведена в новую зону катания с 12 км лыжных трасс, которая сейчас проектируется.

Работы по сооружению дороги начнутся в 2026 году. Она рассчитана на 2,5 тыс человек в час. С помощью канатки можно будет достичь высоты 3670 метров.

Ожидается, что все зоны катания на Эльбрусе будут соединены канатными дорогами в единую сеть.