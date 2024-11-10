Вестник Кавказа

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу

К новой зоне катания на Эльбрусе проведут канатную дорогу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая канатная дорога на Эльбрусе будет проведена к проектируемой зоне катания. В дальнейшем канатка станет частью единой кольцевой сети.

На Эльбрусе появится новая канатная дорога. Она пройдет параллельно существующей, передали в пресс-службе Кавказ.РФ.

Сообщается, что новая канатка станет дублером подъемнику с Поляны Азау. Она будет проведена в новую зону катания с 12 км лыжных трасс, которая сейчас проектируется. 

Работы по сооружению дороги начнутся в 2026 году. Она рассчитана на 2,5 тыс человек в час. С помощью канатки можно будет достичь высоты 3670 метров. 

Ожидается, что все зоны катания на Эльбрусе будут соединены канатными дорогами в единую сеть.

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