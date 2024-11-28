Пенную маршрутку заметили в Махачкале

В Махачкале маршрутка в пене принимала пассажиров. Жители города заявили, что водитель пытался помыть транспорт, но из-за проблем с водой не успел.
Жители Махачкалы заметили на дорогах города пенную маршрутку. Она была полностью покрыта пеной.
Махачкалинцы считают, что водитель просто не успел очистить транспорт полностью из-за проблем с водоснабжением в дагестанской столице, пишет РИА Новости.
При этом власти города заявили, что в Махачкале нет массового отключения воды, а перебои не настолько критичны, чтобы эксплуатировать маршрутку в таком состоянии.
Отмечается, что водитель транспорта будет наказан за внешний вид машины.