Вестник Кавказа

Пенную маршрутку заметили в Махачкале

Пенную маршрутку заметили в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале маршрутка в пене принимала пассажиров. Жители города заявили, что водитель пытался помыть транспорт, но из-за проблем с водой не успел.

Жители Махачкалы заметили на дорогах города пенную маршрутку. Она была полностью покрыта пеной.

Махачкалинцы считают, что водитель просто не успел очистить транспорт полностью из-за проблем с водоснабжением в дагестанской столице, пишет РИА Новости.

При этом власти города заявили, что в Махачкале нет массового отключения воды, а перебои не настолько критичны, чтобы эксплуатировать маршрутку в таком состоянии.

Отмечается, что водитель транспорта будет наказан за внешний вид машины.

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