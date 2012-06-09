Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

Руководству мэрии дагестанской столицы предстоит ответить за грубое нарушение антимонопольного законодательства – заниматься платными парковками Махачкалы чиновники поручили одной частной компании.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану возбудило дело на мэрию Махачкалы из-за городских платных парковок – как выяснили в ведомстве, в ходе торгов по их организации чиновники допустили грубые нарушения, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Изучив документацию о торгах, сотрудники службы усмотрели в действиях администрации Махачкалы признаки нарушения статьи 17 закона "О защите конкуренции" – власти грубо нарушили порядок определения победителя торгов, передает "АиФ-Дагестан".

Это не прошло мимо региональных СМИ и бдительных граждан: в социальных сетях и местных газетах появилась информация, что организацию платных парковок на центральных улицах Махачкалы чиновники поручили одной частной компании.