Вестник Кавказа

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководству мэрии дагестанской столицы предстоит ответить за грубое нарушение антимонопольного законодательства – заниматься платными парковками Махачкалы чиновники поручили одной частной компании.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану возбудило дело на мэрию Махачкалы из-за городских платных парковок – как выяснили в ведомстве, в ходе торгов по их организации чиновники допустили грубые нарушения, сообщает пресс-служба регионального УФАС. 

Изучив документацию о торгах, сотрудники службы усмотрели в действиях администрации Махачкалы признаки нарушения статьи 17 закона "О защите конкуренции" – власти грубо нарушили порядок определения победителя торгов, передает "АиФ-Дагестан".

Это не прошло мимо региональных СМИ и бдительных граждан: в социальных сетях и местных газетах появилась информация, что организацию платных парковок на центральных улицах Махачкалы чиновники поручили одной частной компании.

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