Донских дорожников уличили в картельном сговоре

Пять крупнейших донских дорожно-строительных компаний организовали картель, чтобы монополизировать ремонтные работы на дорогах Ростовской и Волгоградской областей и Адыгеи – это подтвердил арбитражный суд Москвы.

Шесть дорожных строительных управлений, пять из которых зарегистрированы в Ростовской области, пытались монополизировать рынок ремонтных работ дорог двух областей, заключив между собой картельный сговор на 24 млрд рублей, подтвердил сегодня арбитражный суд Москвы.

Ранее решение о дорожном картеле между шестью крупнейшими подрядчиками приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и завела антимонопольное дело, которое попытались оспорить три компании, передает "АиФ-Ростов".

Как выяснили в ФАС, и подтвердили в суде, фирмы "РостовАвтоДорСтрой", "Ростовское ДСУ", "Таганрогское ДСУ", "Т-Транс", "ВолгоградАвтоДорСтрой" и "Тацинское ДСУ" заключили между собой антиконкурентное соглашение, в рамках которого они разыграли 121 закупку на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание автодорог в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее.

Теперь всех соучастников сговора ждут оборотные штрафы - суммы, которые им нужно будет заплатить из-за нарушения правил. Они исчисляется из общей выручки компании за год, и общие суммы пока не называются.