На Дону нашли виноватых в плачевном состоянии трассы М-4

Нынешнее неудовлетворительное состояние федеральной трассы М-4 "Дон" – следствие того, что по ней передвигаются зачастую перегруженные грузовые автомобили, утверждают в правительстве Ростовской области.

Плохое состояние федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области – это не последствия некачественного ремонта, а вина водителей большегрузов, уверены в правительстве региона.

Как утверждают власти области, проезжую часть дороги разбивают большегрузы, которые зачастую везут больше, чем предполагает нагрузка на дорожное полотно, за что их водителей все чаще штрафуют, передает "АиФ-Ростов".

"С сентября 2023 года выписано 773 постановления на 254,5 млн рублей. Всего взыскали 254,5 млн рублей штрафов. При этом с начала года эта сумма составила 41,3 млн рублей"

- замначальника МТУ Ространснадзора по ЮФО Алексей Третьяков

Как бы то ни было, ситуация действительно плачевная: как показала проверка, дорожным службам региона потребуется провести как минимум "ямочный ремонт" на 150 тыс кв м трассы.