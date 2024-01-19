В Ростовской области приведут в порядок часть трассы М-4 "Дон"

Состояние федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области таково, что она требует срочной реконструкции – только в январе колеса и подвеску здесь повредили из-за ям десятки автомобилей.

В наступившем 2024 году дорожные власти Ростовской области намерены провести первый этап масштабной реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон" – в первую очередь работы затронут самые аварийные ее участки, проект реконструкции уже одобрен Главгосэкспертизой, сообщает Автодор.

Сейчас старт начала ремонтных работ сдерживает лишь финансирование – после его получения дорожные службы создадут временные объездные дороги, разберут старые дорожные конструкции и переустроят коммуникации.

"Участок с 933-го по 1024-й км в Ростовской области – единственный, куда еще пока не успела прийти реконструкция. В последний раз такие работы на нем выполнялись в период с 1991 по 2008 год. Однако именно в последние годы нагрузка на трассу существенно выросла… В общей же сложности в прошлом году по этому участку М-4 в Ростовской области проехали более 18,7 млн автомобилей"

- Автодор

Как заверяют в организации, реконструкция трассы позволит отложить ее следующий капремонт как минимум на 20 лет.

Ямы на трассе стали причиной поломки подвески и повреждения колес десятков автомобилей, на популярном сайте петиций даже появилась страница, посвященная ситуации на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.