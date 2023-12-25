Западный подъезд к Ростову станет светлее и безопаснее

Дорожные власти Ростова-на-Дону в феврале частично перекроют на капитальный ремонт западный подъезд к донской столице от трассы М-4 "Дон".

Уже с 1 февраля частично изменится схема движения на западном подъезде к Ростову-на-Дону от федеральной трассы М-4 "Дон", сообщили в пресс-службе ФКУ "УпрДор Москва-Волгоград", передает Telegram-канал Donnews.

Как сообщили в ФКУ, на время транспорту на подъезде придется "потесниться" - с 0 по 4-й км он будет двигаться только по двум левым полосам, а две правые будут закрыты на капремонт, передает портал Юга.ру.

Работы на западном подъезде к Ростову федеральной трассы А-135 уже выполнены почти наполовину и ведутся по графику с 2022 года: уложен верхний слой дороги, настроено электроосвещение и установлено барьерное ограждение, сообщает официальный сайт "Росавтодора".

По завершении ремонта схема движения не только оптимизируется, но и станет безопаснее: специалисты уберут опасный левый поворот через встречные потоки из промзоны на федеральную трассу.

Западный подъезд к Ростову сдадут в эксплуатацию осенью 2024 года.