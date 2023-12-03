Ростов-на-Дону модернизирует сеть городского трамвая

Вслед за Таганрогом власти Ростова-на-Дону полностью модернизируют имеющуюся, а фактически создадут новую инфраструктуру сети городского трамвая – совещание донского правительства, посвященное этому вопросу, прошло сегодня.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня провел совещание по вопросам реализации проекта ростовского трамвая с руководством регионального Минтранса, горадминистрации Ростова, компании "Синара – Городские транспортные решения" и проектных организаций, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Как сообщил генеральный директор компании "Синара – Городские транспортные решения Ростов-на-Дону" Тимур Мамишев, в ушедшем 2023 году в донской столице стартовало строительство новой инфраструктуры трамвайного пути, и в нынешнем году оно продолжится. Также начнется строительство фундаментов остановочных комплексов и благоустройство готовых участков. В июне на экспертизу будет отправлен проект трамвайного депо "Левенцовское", сейчас идет активная работа по подготовке его проектной документации.

Большая работа предстоит и с подвижным составом – как сообщил представитель областного Минтранса, концессионер начал обновление трамвайных вагонов – будут капитально отремонтированы 30 имеющихся односекционных низкопольных вагонов "Сити Стар" закуплено 76 новых трехсекционных трамваев.

Масштабный проект модернизации ростовского трамвая находится под постоянным контролем губернатора.

"Необходимо подготовить полный график проведения всех работ, который мы должны поэтапно отрабатывать. Будем обсуждать на регулярной основе возникающие проблемы, находить новые решения, а ежеквартально - сверять часы, оценивать общую ситуацию основательно"

- Василий Голубев

Напомним, согласно концессионному соглашению, в развитие трамвайной сети и инфраструктуры Ростова до 2028 года будет вложено более 61 млрд рублей – на эти средства построят 75,3 км новых и отремонтируют 44 км существующих трамвайных путей, возведут два депо и запустят 21 тяговую подстанцию. Донская столица получит обновленный трамвайный парк, современную инфраструктуру и улучшит транспортную доступность новых микрорайонов.