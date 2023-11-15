Таганрог может остаться без троллейбусов

Власти донского Таганрога представили проект изменений в городской генплан, согласно которому город может остаться без троллейбусов.

В Таганроге решили распрощаться с одним из видов городского общественного транспорта, который верой и правдой служил ему многие десятки лет – от троллейбуса.

"Троллейбусная сеть и подвижной состав крайне изношены, движение троллейбуса осуществляется в одном уровне с основным дорожным движением, следовательно, при попадании в заторы он не может предоставить пассажирам преимущества езды по обособленному полотну, как трамвай"

- мэрия Таганрога

Убирать "рогатый" транспорт будут не сразу - до 2025 года они будут ходить на самых популярных у горожан направлениях - в сторону Николаевского шоссе и улицы Чехова, в Северном районе, но постепенно их будут менять трамваем.

Впрочем, для большинства горожан уход троллейбусов не станет чрезвычайным событием, поскольку фактически троллейбусные линии прекратили работу еще весной 2022 года, когда стартовал ремонт их тяговых подстанций.

Обидно другое: если троллейбусы из Таганрога все же уберут, то в области останется лишь два города с полюбившимися дончанам "траликами" - Ростов и Волгодонск.