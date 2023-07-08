На улицы Краснодара выйдут еще 60 белорусских троллейбусов

В скором времени на свои маршруты в Краснодаре выйдут новые белорусские троллейбусы, закупленные городом – они оснащены кондиционерами и адаптированы для людей с ОВЗ.

Столица Кубани получит 2 млрд рублей из регионального бюджета на закупку еще 60 троллейбусов производства белорусского завода "Белкоммунмаш", написал в своем Telegram-канале мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

"В этом году - настоящий троллейбусный бум. 60 агрегатов уже пришли. В мегаполисе транспорт должен быть современным, комфортным, с разветвленной сетью маршрутов. В кубанской столице - 12 троллейбусных направлений, и обновлять парк машин надо регулярно. Из краевого бюджета выделяются на это большие деньги. А наши ближайшие соседи и коллеги из Беларуси в технологическом плане создают одни из лучших таких машин"

- Евгений Наумов

Напомним, мэрия Краснодара в этом году уже закупила 60 новых троллейбусов белорусского производства. Они оснащены кондиционерами, что немаловажно в условиях летней жары, в них установлены системы учета пассажиров, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и понижения уровня пола для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Новый общественный транспорт органично впишется в городскую транспортную инфраструктуру, уверен Наумов.