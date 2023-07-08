По улицам Еревана запустили китайские троллейбусы

Опубликовано: 23:15, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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На ереванские улицы вышли китайские троллейбусы нового поколения, способные передвигаться без контактных линий, за счет встроенных мощных аккумуляторов – это позволит увеличить длину их маршрутов и изменить график движения.

На ереванских улицах появились 15 китайских троллейбусов Yutong нового поколения, одним из первых новый транспорт оценил вице-мэр Еревана Тигран Авинян, говорится на странице мэрии в соцсети.

Автономность нового городского транспорта позволила удлинить их маршруты и участить их график движения – теперь они будут ходить минимум раз в 20 минут, передает Sputnik Армения.

"Наш транспортный парк будет в основном пополняться за счет электротранспорта. Мы хотим закупить и около 250 электрических автобусов, которые снизят загрязнение воздуха"

- Тигран Авинян

Метро, автобусы и троллейбусы городские власти намерены объединить в единую сеть с единым билетом, а городские остановки будут показывать время прибытия транспорта.

Напомним, сейчас в Ереване действует 5 троллейбусных маршрутов, в день ими пользуются 16 тыс пассажиров. Пока мэрия Еревана закупила 15 новых машин, еще столько же для столицы закупит правительство, это позволит вывести из транспортной сети Еревана российские микроавтобусы "Газель".