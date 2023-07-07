Армения снова остается в стороне от крупных экономических проектов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе глава иранского внешнеполитического ведомства Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Баку и Тегеран договорились "об активизации Южно-Аразского коридора". Что это за коридор и зачем он нужен – расскажем в этом материале.

Ереван снова остается в стороне от крупных экономических проектов, как это уже произошло с нефтяными и газовыми трубопроводами. Это выбор армянского руководства. Теперь в транспортно-логистическом проекте место Армении может занять Иран.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Южно-Аразский коридор?

Год назад, когда в Баку поняли, что Ереван продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора, который должен был соединить основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской автономией, Азербайджан подписал с Тегераном меморандум о создании на территории Ирана новой транспортной артерии. Она должна соединить Восточно-Зангезурский экономический регион Азербайджана с Нахчываном. Смысл в том, чтобы по территории Ирана, примерно в 5 км южнее армяно-иранской границы, проложить новый коридор, который включит в себя

железную дорогу

многополосную автотрассу

линий электропередач и цифровой связи.

Посредством всех этих коммуникации Восточный Зангезур и будет соединен с Нахчываном. Транспортно-логистический коридор в Нахчыван продет вдоль реки Араз и будет зеркально повторять Зангезурский, создание которого было оговорено в тексте трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года, завершившего Карабахскую войну.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего хочет Армения?

2,5 года назад премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал заявление, предусматривающее, кроме всего прочего, разблокировку транспортных коммуникаций. Девятый пункт документа гласит :

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Чуть меньше года назад СНБ Армении огласила список трех контрольно-пропускных пунктов, которые Ереван может согласиться открыть на границе с Азербайджаном для организации транспортно-логистического сообщения. Речь шла о границе с

Кельбаджаром

Губадлы

Садаракским районом Нахчывана.

Таким образом для Армении открылся бы выход на Джульфу (административный центр Джульфинского района Нахчывана на реке Араз), а оттуда - в Иран. Такой маршрут открыл бы маршрут через Армению от Персидского залива до Черного моря. Для Еревана это отличный вариант, особенно есть учесть, что дороги, задействованные на этом маршруте, находятся в приличном состоянии, то есть Армении не нужно было бы вкладывать баснословные деньги в их реабилитацию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему эти маршруты не нравятся Азербайджану?

В Баку справедливо полагают, что предлагаемые Арменией проекты маршрутов наиболее сложны для реализации и труднодоступны географически. Они проходят через горы, причем кое-где высота перевалов достигает трех километров. Действительно, используя эти дороги, Баку получил бы связь со своей автономией, но стоит ли игра свеч? Высокогорная местность не дает возможности организовать на маршруте грузоперевозки, а кроме того, это далеко не самые короткие маршруты, ведущие с основной территории Азербайджана в Нахчыван.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако Баку отвергает предлагаемые Ереваном маршруты не только в силу низкой экономической эффективности, но и в силу высоких политических рисков. В Азербайджане не без оснований опасаются диверсий на дорогах в центральной Армении, где все еще сильны националистические настроения и многие пока так и не смирились с поражением в Карабахской войне.

Последний пассажирский поезд через Зангезур прошел в декабре 1991 года. Он был захвачен на армянской территории, а пассажиры взяты в заложники. Освободить их удалось только благодаря усилиям Гейдара Алиева, который в тот период уже возглавлял НАР. И война ведь тогда еще не началась

- вспоминает эксперт в сфере транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем Азербайджан привлек Иран?

Итак, чтобы транспортный коридор заработал, он должен быть оптимальным с точки зрения длины, надежности и способности обеспечить мощный трафик крупнотоннажных машин. Только тогда дорога принесет пользу всем заинтересованным в реализации проекта странам Европы и Азии, в том числе Азербайджану и Армении, которая наконец получит возможность стать участником международных региональных проектов. Однако в Ереване остаются непреклонны в своей выборе путей, выгодных только Армении, поэтому в сложившихся обстоятельствах оптимальным оказывается маршрут, проходящий у иранской границы вдоль реки Араз, названный Южно-Аразским коридором.