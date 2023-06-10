В Ереване не доверяют ФСБ

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Зачем и кому нужен Зангезурский коридор, кто и что мешает его открытию, почему Ереван хочет отказаться от услуг Погранслужбы ФСБ при обеспечении безопасности транспортного коридора - расскажем в этом материале.

После 44-дневной войны и освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе, в частности, Баку инициировал создание Зангезурского коридора, который свяжет основную часть страны с ее нахчыванским анклавом и станет частью международных железнодорожных маршрутов.

Зачем нужен Зангезурский коридор?

Зангезурский коридор имеет все шансы стать частью международного транспортного коридора Север-Юг, продолжением китайской инициативы "Один пояс - один путь", а также будет выгоден Евросоюзу, который пытается налаживать транзитные перевозки на глобальном уровне. Эксперты говорят, что открытие коридора будет способствовать развитию системы нефте- и газопроводов от Каспийского моря до Европы. Выгода этого транспортного маршрута также обусловлена ландшафтом территории, по которой проходит Зангезурский коридор: в отличие от высокогорных условий на других путях, эта местность более пологая, поэтому можно перевозить большее количество грузов за более короткий срок.

Что мешает открытию Зангезурского коридора?

Почему же несмотря на столь очевидные выгоды открытие коридора задерживается? Азербайджанская сторона как инициатор проекта работает над восстановлением железнодорожных линий в направлении Зангилана. Но из-за позиции армянской стороны соглашение по коридору пока не достигнуто. В Баку это объясняют воздействием внешних сил, покровительствующих Армении, в частности Франции, которая стремится проникнуть на Южный Кавказ и получить возможности влияния в регионе; а также Ирана, стремящегося получить от Зангезурского коридора не только экономические, но и политические преференции. К жесткой позиции в отношении коридора Ереван склоняет также армянская диаспора, активисты которой благополучно живут на Западе и не берут в расчет бедственное положение населения в самой Армении.

Как идут переговоры по открытию Зангезурского коридора?

Тем не менее переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве и западных государств, и России в последнее время велись довольно активно. Так, в начале июня в Москве проходила девятичасовая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, на которой решались вопросы открытия Зангезурского коридора.

По итогам переговоров Оверчук отметил "важный прогресс в области согласования методов снятия блокировки транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией", заявив, что достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздеен-Джульфа - Ордубад - Мехри - Горадиз. По сути, не согласовано лишь несколько моментов, касающихся того, где конкретно будет проходить железная дорога, и ее охраны. Последний момент и стал предметом жарких дискуссий.

Найдется ли в коридоре место ФСБ?

По большому счету, открытие Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонним Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, подписанным Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, которое поставило точку в Карабахской войне.

Девятый пункт документа гласит буквально следующее:

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Дело в том, что именно российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе, в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Но сегодня стороны уклончиво отвечают на вопрос о том, кто же будет контролировать транспортное сообщение в коридоре и обеспечивать там безопасность.

Алексей Оверчук говорит:

Это зависит от Армении.

Армянский же переговорщик Мгер Григорян увязывает этот вопрос с проблемами осуществления таможенного контроля международными компаниями-операторами над железной дорогой между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Ереван не хочет обсуждать эту тему на трехсторонних переговорах, называя ее предметом исключительно российско-армянских отношений.

Пока идет этап обсуждений, было бы правильно, чтобы детали на этот счет не раскрывались. Но все вопросы касаются деталей организации процесса таможенного и пограничного контроля

- говорит Григорян.

Между тем в Ереване однофамилиц вице-премьера, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян неожиданно попросил Москву и Баку принять в сведению, что безопасность на границе с Азербайджаном будет обеспечена именно армянскими пограничниками.

Одновременно армянский премьер Никол Пашинян, приехав в Сочи на заседание глав правительств стран ЕАЭС и СНГ, заметил, что открытие коммуникаций будет проходить в рамках принципа суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят.

Эти высказывания представителей армянской стороны эксперты расценили как попытку отказа не только от положений трехстороннего Заявления 2020 года, но и в целом от российского посредничества с переориентацией на Запад.