Чему так радовался Пашинян на встрече с Алиевым в Анкаре? 

Армянский премьер Никол Пашинян сенсационно принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана, после которой состоялся прямой диалог с ним Ильхама Алиева. Пашинян стоя слушал гимн Турции и позитивно вел себя в контакте с Алиевым, в отличие от трех предыдущих встреч в Брюсселе, Москве и Бульбоаке. Что это означает для перспектив Южного Кавказа?

В эти выходные в истории армяно-азербайджанского урегулирования произошло из ряда вон выходящее событие – премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, а после церемонии с ним встретился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что здесь необычного? Во-первых, неформальный переговорный раунд состоялся не на условно-нейтральной площадке, какие предоставляют Россия и Брюссель, а в стране-союзнике Азербайджана, политически поддерживавшей Баку во время Карабахской войны. Во-вторых, диалог прошел без каких-либо посредников, Ильхам Алиев и Никол Пашинян говорили хотя и в окружении других гостей Реджепа Тайипа Эрдогана, но непосредственно друг с другом.

Встреча в Анкаре практически не освещалась в СМИ, однако по фотографиям с инаугурации турецкого президента можно судить о том, с каким настроением глава армянского государства провел рабочий визит в Турцию. Никол Пашинян улыбался, принимал открытые позы, пожимал руку Реджепу Тайипу Эрдогану и общался с Ильхамом Алиевым так, будто между странами есть дипломатические отношения, а Карабахской войны, оккупации 20% земли Азербайджана и изгнания миллиона азербайджанцев, а также политических и территориальных претензий к Турции, да и в целом армянского национализма никогда не было.

В чем тут смысл с точки зрения Турции?

Турецкое руководство неоднократно подчеркивало, что отношения с Ереваном будут нормализованы сразу же, как армянские власти урегулируют контакты с Баку. У Турции нет каких-либо значительных интересов в Армении, за исключением запуска Зангезурского коридора, который свяжет с турецкой инфраструктурой инфраструктуру Азербайджана, а через Азербайджан – инфраструктуры его соседей, включая Россию. В этой связи приглашение Никола Пашиняна на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана было ожидаемым: Турция показывает, что не находится в конфронтации с Арменией, и поддерживает примирительную риторику, которая время от времени все-таки звучит в Ереване.

Надо отметить, что в визите в Анкару Николу Пашиняну вполне могла быть отказано из-за того, что армянские власти не прекращают поддержку крайнего национализма, который в случае Армении выражается в ненависти ко всему турецкому и азербайджанскому. Не так давно в Ереване был открыт памятник террористам-дашнакам, около ста лет назад убивавшим турецких и азербайджанских дипломатов – причем сразу же после сообщения о подготовке к открытию армянского ТПП на турецкой границе. Анкара закономерно отреагировала на эту антитурецкую провокацию закрытием неба над республикой для армянских авиарейсов. Поскольку памятник так и стоит в армянской столице, можно было ожидать, что Эрдоган не захочет видеть Пашиняна на празднике своей победы.

Однако власти Турции предпочли дать Армении еще один аванс. Анкара стремится быть в хороших отношениях со всеми своими соседями, реализуя таким образом внешнеполитическую стратегию позитивного регионального лидера, а потому не против, чтобы наряду с союзниками и партнерами на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана присутствовал и глава проблемного для региона государства. Примечательно, что Никола Пашиняна посадили во втором ряду, сразу за Ильхамом Алиевым, сидевшим по правую руку от Эрдогана: это политический символ, сообщающий, что для Турции Армения стоит строго после Азербайджана и воспринимается только как дополнение к азербайджано-турецким отношениям.

В чем тут смысл с точки зрения Азербайджана?

Ильхам Алиев провел встречу с Николом Пашиняном в Анкаре, несмотря на то, что за два дня до этого они уже встречались в Молдове на полях саммита Европейского политического сообщества. В Молдавской Бульбоаке лидеры двух стран говорили в присутствии нейтральных председателя Евросовета Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца, а также проармянского президента Франции Эммануэля Макрона. Было бы логично ожидать, что для баланса на турецких переговорах будет присутствовать Реджеп Тайип Эрдоган, тем более что он пропустил саммит ЕПС, однако Алиева и Пашинян говорил вдвоем.

Прямой диалог с Ереваном – то, к чему стремится Баку, предпочитающий все свои внешнеполитические отношения строить на двусторонней основе. Руководство Азербайджана работает на всех площадках, которые предлагают другие игроки, поскольку видит пользу в каждой возможности конструктивного продвижения армяно-азербайджанского урегулирования, однако подчеркивает, что итоговым форматом контактов с Арменией будет именно формат тет-а-тет, без посредников, как выглядят любые здоровые отношения между двумя странами, тем более соседями. Режим Пашиняна, напротив, постоянно ищет посредников, с которыми он мог бы вести диалог вместо Баку, тормозя послевоенные процессы, и тем важнее лишить его этой лазейки на переговорах.

Встреча в Анкаре позволяет судить о том, что двусторонний формат действительно идет на пользу армяно-азербайджанскому диалогу. На встречах с участием посредников Никол Пашинян всегда подчеркнуто мрачен и настроен на противостояние справедливым требованиям Баку, а в Анкаре фотокамеры запечатлели армянского премьера открытым, общительным и позитивным, каким его обычно можно видеть только в контакте с западными лидерами. То есть в отсутствие более крупных игроков, за кого он мог бы спрятаться, Пашинян не находит в себе сил для конфронтации и идет на прямой диалог. Понятно, что после переговоров в Брюсселе, Москве и Бульбоаке неформальная встреча в Анкаре не могла дать новые практические договоренности, но ценно само по себе начало двустороннего взаимодействия Баку-Ереван на высшем уровне.

В чем тут смысл с точки зрения Никола Пашиняна?

В Анкаре Никол Пашинян сделал многое, что раньше было трудно даже представить в исполнении руководителя государства, построенного на националистической идеологии Гарегина Нжде. К примеру, он стоя слушал гимн Турции. Для лидера любой другой страны это совершенно естественная часть дипломатического протокола, но для Армении, до сих пор не отказавшейся от культа ненависти к туркам и азербайджанцам, это нечто сенсационное и даже скандальное. Революционный премьер продолжает устраивать в Армении революцию, теперь во внешнеполитических подходах.

Причина проста: у Армении больше нет возможностей вести прежнюю внешнюю политику агрессии против Азербайджана. Своими силами оккупацию 20% азербайджанских территорий республика удержать не смогла, диаспора способна только требовать от Еревана воплощения ее иллюзий о "Великой Армении", а все армянские союзники и партнеры либо являются одновременно союзниками и партнерами Азербайджана, либо не хотят с Азербайджаном конфликтовать. Поэтому новой концепцией внешней политики Еревана стало желание защитить Армению мирными отношениями с Баку и Анкарой. Отсюда открытое признание Карабахского экономического района суверенной территорией Азербайджанской Республики: Пашинян отказывается от претензий на чужое, чтобы сохранить свое.

Визит в Анкару полностью укладывается в новую концепцию: как минимум показывать, что хочешь мира и не хочешь войны. Если Ереван регулярно повторяет, что желает скорейшей нормализации отношений с Турцией, то Никол Пашинян обязан был посетить инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана и вести себя там так, будто Армения уже наладила дипломатические контакты с западным соседом. Что он и сделал. Аналогично, поскольку Турции необходим мир Армении с Азербайджаном, армянский премьер говорил с Ильхамом Алиевым тет-а-тет, демонстрируя новую нормальность в подходах Еревана к отношениям с Баку. То есть в сумме это была политическая пиар-акция Пашиняна на региональной площадке, демонстрация соседям Армении с человеческим лицом вместо привычного националистического оскала.

Сайт премьер-министра Армении

Чего стоят улыбки Пашиняна?

Здесь необходимо подчеркнуть, что дружелюбные жесты и миролюбивая мимика Никола Пашиняна – это, конечно, хорошо, но недостаточно для того, чтобы считать процессы армяно-азербайджанского урегулирования заработавшими с плановой мощностью. Пока наблюдатели только слышат слова армянского руководства о желании помириться с Азербайджаном и Турцией, но не видят с его стороны никаких практических шагов. Армения по-прежнему не строит свою часть Зангезурского коридора и отказывается от российского контроля в нем, хотя подписалась под этим условием в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года. Армения все так же не выводит своих вооруженных граждан с территории Азербайджана, а те продолжают готовиться к боевым действиям против азербайджанской армии.

Армения стремится навязать удобную ей карту делимитации границы и использовать несогласие Баку с таким подходом для замедления урегулирования. Армения никак не участвует в разминировании Карабаха и Восточного Зангезура, напротив, продолжает минировать границу и азербайджанскую землю в зоне временного размещения российских миротворцев. Армения регулярно устраивает обстрелы Азербайджана и захватывает азербайджанских военных, случайно оказавшихся на ее территории. Армения всячески игнорирует вопрос выплаты компенсаций Азербайджану за глобальный ущерб, нанесенный Карабаху и Восточному Зангезуру в годы оккупации. Иными словами, говоря о примирении, Армения продолжает вести себя враждебно.

Поэтому улыбки Никола Пашиняна в диалоге с Ильхамом Алиевым не должны никого вводить в заблуждение. Только с точки зрения тюркофобов-националистов в Ереване и диаспоре эти позитивные эмоции имеют какую-то цену, а с точки зрения объективных задач возвращения Армении на геополитическую и геоэкономическую карту Южного Кавказа они ничего не стоят. Укладка рельсов между Зангиланом и Нахчываном, вывоз боевиков из Ханкенди и добровольное разминирование азербайджанской земли армянскими саперами – вот настоящие шаги Армении к миру. За словами должны наконец последовать дела.