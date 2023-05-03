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Турция закрыла небо для Армении из-за провокаций

Турция закрыла небо для Армении из-за провокаций
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пролет в третьи страны над территорией Турции для самолетов Армении будет запрещен до тех пор, пока не прекратятся ее провокации в отношении Турецкой Республики и Азербайджана, заявил сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Причина такого решения турецкого правительства – непрекращающиеся провокации в отношении страны и дружественного Азербайджана, заявил сегодня в эфире турецкого телеканала NTV глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу.

При необходимости Турция будет пускать в страну армянские самолеты, но не позволит их пролет через свое пространство, пока продолжаются провокации. Если враждебные действия не прекратятся, то будут предприняты и другие меры, - подчеркнул министр, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в конце апреля Турция аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу.

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