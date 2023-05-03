Турция закрыла небо для Армении из-за провокаций

Опубликовано: 11:58, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пролет в третьи страны над территорией Турции для самолетов Армении будет запрещен до тех пор, пока не прекратятся ее провокации в отношении Турецкой Республики и Азербайджана, заявил сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Причина такого решения турецкого правительства – непрекращающиеся провокации в отношении страны и дружественного Азербайджана, заявил сегодня в эфире турецкого телеканала NTV глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу.

При необходимости Турция будет пускать в страну армянские самолеты, но не позволит их пролет через свое пространство, пока продолжаются провокации. Если враждебные действия не прекратятся, то будут предприняты и другие меры, - подчеркнул министр, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в конце апреля Турция аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу.