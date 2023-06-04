Армения объявила о сроках мирного договора с Азербайджаном

Опубликовано: 20:58, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Власти Армении устами секретаря Совбеза Армена Григоряна объявили населению республики, что намерены до начала 2024 года подписать мирный договор с Азербайджаном. Григорян подчеркнул, что общим настроем в Ереване сейчас является как можно более скорый мир с Баку.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, выступая на армянском телевидении, сообщил сегодня, что команда премьер-министра Никола Пашиняна готова подписать мирный договор с властями Азербайджана до начала 2024 года.

Настрой на скорый мир

Григорян отметил, что в настоящее время Ереван и Баку проводят чрезвычайно активные переговоры. При продолжении политико-дипломатического диалога в том же темпе и, как сказал армянский чиновник, "крепкой помощи мирового сообщества", мирный договор Азербайджана и Армении способен стать реальностью в последние месяцы 2023 года.

Армен Григорян особо подчеркнул, что в данный момент режим Пашиняна настроен на как можно более скорое заключение мирного договора с Баку.

Встречи Алиева и Пашиняна

Также он прокомментировал недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в молдавской деревне Бульбоака на полях саммита Европейского политического сообщества. Григорян заявил, что встреча прошла позитивно, а для Еревана крайне значимо было увидеть поддержку мирового сообщества в организации и проведении этого переговорного раунда.

Встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре секретарь армянского Совбеза комментировать не стал.