Армения объявила о сроках мирного договора с Азербайджаном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, выступая на армянском телевидении, сообщил сегодня, что команда премьер-министра Никола Пашиняна готова подписать мирный договор с властями Азербайджана до начала 2024 года.
Настрой на скорый мир
Григорян отметил, что в настоящее время Ереван и Баку проводят чрезвычайно активные переговоры. При продолжении политико-дипломатического диалога в том же темпе и, как сказал армянский чиновник, "крепкой помощи мирового сообщества", мирный договор Азербайджана и Армении способен стать реальностью в последние месяцы 2023 года.
Армен Григорян особо подчеркнул, что в данный момент режим Пашиняна настроен на как можно более скорое заключение мирного договора с Баку.
Встречи Алиева и Пашиняна
Также он прокомментировал недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в молдавской деревне Бульбоака на полях саммита Европейского политического сообщества. Григорян заявил, что встреча прошла позитивно, а для Еревана крайне значимо было увидеть поддержку мирового сообщества в организации и проведении этого переговорного раунда.
Встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре секретарь армянского Совбеза комментировать не стал.