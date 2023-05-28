Президент Азербайджана не исключил мирный договор с Арменией в ближайшем будущем

Опубликовано: 12:48, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев допускает, что в ближайшее время Баку подпишет мирный договор с Ереваном. Президент Азербайджана подчеркнул, что сейчас этому больше ничего не препятствует.

Азербайджан может в ближайшем будущем подписать с Арменией мирное соглашение, если армянская сторона вновь не изменит свою позицию. Такое заявление сделал сегодня президент Азербайджана на встрече с жителями Лачинского района.

Ильхам Алиев подчеркнул, что после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана каких-либо препятствий для мирного договора фактически не осталось.

"Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь изменит свою позицию"

– сказал президент.

На встрече с местным населением глава государства вручил ключи от домов гражданам, вернувшимся в Лачин.

Помимо этого, в ходе поездки в район Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий. В частности, он ознакомился со строительством коттеджей, предназначенных для отдыха жителей и туристов, а также поучаствовал в открытии вывесок на нескольких улицах.

Кроме того, ему представили Генеральный план города Лачин, рассказали о проводимой в городе работе, в том числе о реконструкции улицы Гейдара Алиева.