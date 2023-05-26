Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение 1 июня

Опубликовано: 15:21, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мир между Баку и Ереваном может быть подписан в Кишиневе через несколько дней, считает азербайджанский посол. 1 июня в Кишиневе встретятся Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

Азербайджан и Армения могут заключить мирное соглашение 1 июня, на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Молдовы, пишет Reuters со ссылкой на азербайджанского посла в Париже Лейлу Абдуллаеву.

"Надеемся, что 1 июня в Кишиневе мирный договор наконец может быть подписан. Это исторический момент и импульс, который не должен быть упущен"

– Лейла Абдуллаева

Накануне в Москве состоялись переговоры лидеров Азербайджана и Армении с Владимиром Путиным, стороны пришли к понимаю, что до подписания мира остались только технические шаги. Для того, чтобы снять остающиеся вопросы в Москве на следующей неделе состоится еще одна трехсторонняя встреча - на уровне вице-премьеров.

Примерно в эти же дни азербайджанский и армянский лидеры в Кишиневе встретятся на седьмой раунд переговоров. Они пройдут при участии французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.