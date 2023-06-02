Что случилось на встрече Алиева и Пашиняна под Кишиневом?

Опубликовано: 16:00, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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На встрече в Молдове президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились с главой Евросовета Шарлем Мишелем встретиться в Брюсселе 21 июля. По словам Мишеля, встреча была хорошей, однако никаких новых договоренностей заявлено не было. Почему замедлился прогресс в урегулировании и зачем была нужна встреча в Молдове?

Накануне в молдавском селе Бульбоака недалеко от Кишинева, на полях II саммита Европейского политического сообщества, состоялся седьмой раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию на площадке ЕС. Встреча проходила в расширенном составе: помимо председателя Евросовета Шарля Мишеля в ней также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Встреча продлилась около полутора часов и завершилась без каких-либо новых договоренностей, продвигающих мирную повестку дня на Южном Кавказе. Хотя ряд экспертов прогнозировал подписание промежуточных документов по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, ничего подобного не произошло. Традиционное заявление Мишеля по итогам встречи было самым коротким за всю историю послевоенных переговоров: в нем констатирован только обмен мнениями по аспектам урегулирования и заявлены два новых раунда: в Брюсселе 21 июля и в Гранаде 5 октября. Председатель Евросовета подчеркнул, что встреча в Бульбоаке была "хорошей подготовкой к следующей встрече".

Шарль Мишель также заверил стороны в том, что ЕС стремится поддержать любые позитивные усилия, ведущие к нормализации отношений, и сделаем все, чтобы помочь добиться прогресса в этом направлении. Таким образом, седьмой европейский раунд закончился с околонулевым эффектом: ничего нового, кроме составления расписания дальнейших встреч, причем расписание указывает на европейские ожидания долгого процесса урегулирования. Мишель, Макрон и Шольц уверены, что до октября мирный договор подписан не будет.

Почему ожидался прорыв?

Двумя наиболее вероятными исходами встречи в Бульбоаке были или прорыв в переговорах с подписанием принципиальных документов, или отсутствие каких-либо заметных результатов. Первый вариант мотивировался высоким темпом армяно-азербайджанских дипломатических контактов после 23 апреля, когда в Лачинском коридоре был установлен азербайджанский КПП и прекращена контрабанда оружия, мин и боевиков из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана. Ереван потерял последнюю возможность поддерживать сепаратистский проект в Карабахе, что должно было мотивировать режим Пашиняна на уступки хотя бы в тех сферах, на которые он уже не имел никакого влияния.

Уверенность в скором прорыве на переговорах усилил шестой европейский раунд 14 мая в Брюсселе, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласовали площади Азербайджана (86600 кв км) и Армении (29800 кв км), уточняя механизм взаимного признания территориальной целостности. Таким образом власти Армении дополнительно подтверждали, что признают Карабахский экономический район суверенной территорией Азербайджана. Спустя неделю то же самое Пашинян сказал вслух в Ереване, спровоцировав волну протестов армянских националистов-сторонников оккупации Карабаха, а 25 мая еще раз повторил в Москве в ходе саммита ЕАЭС.

Практическое признание территориальной целостности, включающее в себя закрытие сепаратистского проекта в Карабахе и вывод с азербайджанской земли армянских боевиков, является главной вехой на пути к стабилизации Южного Кавказа и заключению полноценного мира между Арменией и Азербайджаном. Нет претензий на Карабах – нет мотивов для реванша – нет новой войны в регионе. Если уж с этим режим Пашиняна согласился, значит, мирный договор не за горами, поскольку все остальные вопросы имеют не столько политический, сколько, как выразился президент России Владимир Путин на переговорах 25 мая, технический характер.

Почему прорыва не произошло?

У того, что встреча под Кишиневом вместо сенсации закончилась формальностью, есть несколько причин. Во-первых, Армения на самом деле не намерена быстро договариваться по всей повестке дня. Согласие на признание территориальной целостности Азербайджана входило в стратегический план армянских властей, а потому они всего лишь озвучили его в нужный момент, поддавшись на давление Запада и России. Никол Пашинян давно пытался расстаться с карабахскими сепаратистами, но не имел для этого возможности из-за давления диаспоры снаружи и радикальных националистов внутри республики. Чтобы добиться своего, армянский премьер использовал фирменную тактику ничегонеделания, позволяя другим добиться его целей.

Для начала он позволил беглому миллиардеру Рубену Варданяну незаконно въехать в Азербайджан по Лачинскому коридору и попытаться стать новым лидером сепаратистов, что вызвало справедливое возмущение в Баку, тем более что в Карабахе Варданян принялся грабить азербайджанские природные ресурсы. Сторонникам оккупации Карабаха Пашинян таким образом сигнализировал, что отдает сепаратистский проект во внешнее управление. Варданян, будучи новичком в политике и чужаком в Карабахе, разумеется, провалил все, что только можно. Он побудил азербайджанское гражданское общество устроить бессрочную акцию протеста против разграбления месторождений, а когда российские миротворцы закрыли Лачинскую дорогу для запрещенных грузов, стал ограничивать карабахских армян в продуктах, интернете и электроэнергии, чтобы создать видимость "гуманитарного кризиса".

Режим Пашиняна, изображая заинтересованность в судьбе карабахских армян, принялся продвигать фейковую тему "блокады Лачинского коридора" на всех международных площадках, призывая внешних игроков оказать давление на Азербайджан. Поскольку азербайджанские граждане, находясь на азербайджанской земле, не нарушали своими действиями ни азербайджанское, ни международное законодательство, на Баку не было оказано даже формальное давление. Западу это оказалось попросту неинтересным, поскольку от Еревана он получал только пространство для антироссийской геополитики, а от Азербайджана – драгоценные в наши дни энергетические ресурсы. После четырех месяцев пустых заявлений от западных партнеров Никол Пашинян смог констатировать, что Армении никто не будет помогать в конфронтации с Азербайджаном.

Из такой посылки армянский премьер сделал уникальный для современной истории Армении вывод: если никто не поможет, значит, Еревану надо самостоятельно достичь мира с Баку, а также с Анкарой. Он не ставал договаривать это вслух, но все и так поняли, что речь идет о достижении мира на справедливых условиях Баку, и первым из них является закрытие сепаратистского проекта в Карабахе и взаимное признание территориальной целостности. Заметьте, Никол Пашинян ничего не делал сам: дестабилизировал ситуацию в Карабахе Рубен Варданян, протестовали азербайджанские граждане, закрывали Лачинскую дорогу для оружия и боевиков российские миротворцы, игнорировали просьбы Еревана западные игроки, а КПП в Лачинском коридоре устанавливала таможня Азербайджана. Армянские националисты не могут обвинить его в том, что он лично отменил карабахский сепаратизм – он только констатировал, что у Республики Армения нет возможностей его поддерживать и есть цель выжить любой ценой.

Ту же тактику Никол Пашинян применил и 14 мая, согласуя с Ильхамом Алиевым площади Азербайджана и Армении: после установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре Ереван даже теоретически не может повлиять на происходящее в Карабахском экономическом районе, а значит, дальше отказываться от взаимного признания территориальной целостности бессмысленно, пора соглашаться. И Пашинян согласился, опять же, не сделав ничего, что зависело от его политической воли.

Однако о том, что еще как-то зависит от его политической воли, будь то делимитация границы или строительство армянской части Зангезурского коридора, Никол Пашинян явно будет торговаться до последнего, пока другие стороны, будь то Азербайджан, Россия или Запад, не доведут технические вопросы до такого состояния, что армянскому премьеру останется лишь в очередной раз развести руками и констатировать реалии. Поэтому и не было прорыва на встрече в Бульбоаке: руки Пашиняна еще недостаточно выкручены по аспектам, не касающимся территориальной целостности. Лучшая контртактика в таких условиях – ставить Армению перед фактом произошедших перемен. Ереван согласен на все, что ему дадут другие, лишь бы ничего не давать самому.

Зачем была нужна встреча в Бульбоаке?

Молдавская встреча в первую очередь была интересна Брюсселю и Парижу. В целом ЕС заинтересован в том, чтобы Азербайджан и Армения были постоянными участниками нового формата Европейского политического сообщества – это одно из направлений борьбы евроструктур против России за влияние на постсоветском пространстве. Пусть Азербайджан является надежным союзником РФ, а Армения пока еще состоит в ОДКБ и ЕАЭС, само по себе присутствие их лидеров на саммитах ЕПС вносит малую лепту в копилку европейской геополитики.

Также Брюссель не хочет утрачивать активность в армяно-азербайджанском урегулировании, как это произошло в конце прошлого года из-за требований Еревана об обязательном участии в переговорах Эммануэля Макрона. Поэтому всюду на Западе, где будут оказываться рядом Ильхам Алиев и Никол Пашинян, еврочиновники будут провести им какую угодно формальную или неформальную встречу. Макрон, в свою очередь, рад голосов армянской диаспоры во Франции ищет любую возможность посидеть за одним столом с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы показать включенность в процессы на Южном Кавказе.

Характерно, что Макрон выступил с отдельным, несогласованным заявлением по встрече в Бульбоаке, которое немедленно вызвало протест в Баку. Как и после саммита ЕПС в Праге, хотя и не в столь вызывающей форме, президент Франции заявил, что на седьмом европейском раунде обсуждались те темы, которые интересны армянским националистам, и в том ключе, в каком сторонники оккупации Карабаха хотели бы их видеть. И это еще одна причина, почему практических результатов накануне не было: европейцы решали собственные задачи, используя армяно-азербайджанское урегулирование только как инструмент.

А это означает, что подлинной площадкой для урегулирования контактов Азербайджана и Армении остается Южный Кавказ, а нормализация отношений достигается за счет изменения ситуации на земле, которое затем констатируется и закрепляется за столом переговоров. Посмотрим, что изменится в регионе к 21 июля, когда в Брюсселе пройдет восьмой европейский раунд.