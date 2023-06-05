Баку опроверг договоренность с Ереваном по карте делимитации

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Делимитация границы Азербайджана и Армении будет проводится, как принято в международной практике, на основе многих документов. Ереван вводит мировую общественность в заблуждение, уверяя, что стороны достигли соглашения использовать для делимитации карту 1975 года.

Баку и Ереван не достигли договоренности о делимитации азербайджано-армянской границы на основе конкретной карты, следует из заявления МИД Азербайджана.

Армянская сторона ранее сообщила, что никто из сторон не возражает против того, чтобы использовать для делимитации карту 1975 года.

О карте советского Генштаба ВС 1975 года с 22 мая говорит армянский премьер-министр Никол Пашинян. Сначала он объявил, что делимитация должна осуществляться на основе этой конкретной карты, затем, уже 1 июня в Кишиневе, рассказал, что якобы о согласии Баку с таким подходом.

"Сегодня еще одним шагом стало то, что, кажется, стороны подтвердили, что не против, чтобы за основу дальнейших работ по делимитации были взяты карты 1975 года"

– Пашинян

Эти слова повторил 4 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире ОТА.

МИД Азербайджана считает высказывания Григоняна неприемлемыми. Отмечается, что он вновь предпринял попытку "исказить суть ряда вопросов, вводя в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество в стремлении Армении уклониться от взятых на себя обязательств". В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве напомнили: делимитацию "планируется проводить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", высшее руководство договорилось об этом на встречах в Праге 6 октября 2022 года и в Сочи 31 октября того же года. В Кишиневе новых договоренностей не случилось.

"Армянской стороне хорошо известно, что на этой и другой встрече не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты"

– МИД Азербайджана

Делимитация границ, согласно международной практике, проводится "не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов". Именно так Баку проводил это процесс до сих пор с некоторыми своими соседями, именно так будет организована делимитация с Арменией, подчеркнули в МИД.

"Применение этой практики возможно и с Арменией. В этом конкретном случае армянской стороне было бы более полезнее начать работу по делимитации, вместо того, чтобы настаивать на карте 1975 года"

– МИД Азербайджана

Армения хочет использовать карты в своих целях

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на проблемы использования только одной карты при делимитации границы, которые хотят обратить в свою пользу власти Армении.

"Целью властей Армении в этом вопросе является фиксация одной конкретной карты, в соответствии с которой стороны обяжутся проводить делимитацию границы и дальнейшие переговоры о судьбе анклавов и уточнении линий демаркации. На практике это означает, что где им будет выгодно, они скажут, что на избранной карте данное место выглядит таким образом, а где им не выгодно, они скажут, что данное место является предметом переговоров", - пояснил он.

Каков подход Азербайджана к делимитации?

"Азербайджанская сторона в целом принимает элемент того, что какая-то карта должна быть принята за основу. Однако надо понимать, что все пункты по делимитации – то есть спорные участки, анклавы, места, по которым проложена линия соприкосновения войск – являются предметами переговоров. Также важно подчеркнуть, что выставление темы делимитации, которая занимает очень долгое время, главным элементом переговорного процесса и мирного договора является деструктивным. Потому как мы заведомо говорим о будущих результатах, являющихся предметами переговоров", - отметил Фархад Мамедов.

"Тут надо добавить, что к разным участкам границы должны применяться различные подходы. В те или иные периоды истории отдельные территории переходили от одной республики к другой. Мы можем говорить и о 20-х годах XX века, и об административном делении в период Российской Империи. Азербайджан является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики, которая, в свою очередь, провозгласила независимость, учитывая административные границы губерний и уездов Российской Империи. Где по какой карте будет определяться граница – это тема переговоров, а пытаться застолбить какую-то одну, не важно, 1975 года, 1988 года или 1929 года, попросту неконструктивно", - заключил эксперт "Валдая".