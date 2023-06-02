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В Москве проходит трехсторонняя встреча рабочей группы России, Азербайджана и Армении по вопросам региональных коммуникаций. В ней принимают участие замглавы российского правительства Алексей Оверчук, зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев и армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в прямом эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили возможные итоги встречи вице-премьеров России, Армении, Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Разблокирование транспортных коммуникаций - один из очень серьезных вопросов, который обсуждается уже достаточно давно. Еще в 2020 году, после окончания Второй Карабахской войны, в Трехстороннем заявлении было сказано об этом разблокировании. Его ждут многие региональные страны, которые надеются, что после этой разблокировки откроются новые возможности, в том числе и для экономики

- заявил Сралидзе.

Вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций является одним из самых щепетильных, очень острых. Как раз недавно на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении возникла словесная перепалка между азербайджанским лидером и армянским премьером относительно транспортного коридора. Премьер Армении Ниикол Пашинян неоднозначно воспринял сказанные Ильхамом Алиевым слова по поводу и Зангезурского коридора, и Лачинского коридора и прочего. Хотя в Трехстороннем заявлении 2020 года про транспортные коммуникации было отчетливо сказано. Но теперь стоит вопрос о юридической форме вопроса - каждый ее воспринимает по-своему. Есть предположения, что Ереван не хочет до конца идти на выполнение условий, которые были прописаны в документе. Поэтому вопрос затягивается, что наносит определенный удар по Трехстороннему заявлению

- полагает Ибрагимов

Однако, по мнению эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай", главное, что уже налажен контакт:

У всех сторон есть стремление договориться. Сегодняшняя встреча в Москве должна быть примечательной в том плане, что будет дан старт для интенсификации переговорного процесса по решению насущных вопросов, связанных с транспортными, логистическими аспектами. Прорыва ждать мы не можем, и вряд ли проучим какую-то сенсацию. Но важно, что есть возможность как-то встречаться, слышать друг друга прощупать пульс.

Гия Саралидзе сделал акцент на частоте встреч армянской и азербайджанской сторон:

Сегодняшние переговоры проходят сразу после встречи, которая была в Кишиневе в рамках Европейского форума, где президент Азербайджана и премьер-министр Армении проводили переговоры; недавно прошла встреча в Москве, до этого были встречи на уровне министров иностранных дел и так далее. Обычно, когда встречи проводятся с такой интенсивностью, в том числе и на высшем уровне, это означает, что стороны выходят на какие-то договоренности. Так что, вероятно, стоит ожидать серьезных подвижек.

Между тем, по мнению Фрахада Ибрагимова, важно и то, на какой площадке проходят переговоры:

Во всей этой истории примечательно то, что стороны сегодня встретятся на московской площадке, потому что именно Москва сегодня является основным медиатором и переговорщиком в данном вопросе. На европейских площадках особо никакого прогресса не достигается. В России же мы видим реальный диалог, мы видим, что стороны могут обмениваться реальными мнениями. Это крайне необходимо как для безопасности самого региона, так и для нормализации двусторонних отношений между Ереваном и Баку, а также для дальнейшего укрепления формата Россия- Азербайджан - Армения.

Саралидзе напомнил, что на кишиневской встрече стороны согласились взять за основы делимитации и демаркации границ советские карты 1975 года. Тем не менее Ибрагимов убежден, что нужно еще детально разобраться, что армянская сторона подразумевает Ереван под картами 1975 года:

Здесь уже вопросы к картографам и историкам, потому что нужно посмотреть, какие именно территории кому принадлежали в СССР. Этот вопрос является основополагающим во всей этой истории. И важно, что этот разговор продолжается именно в Москве.

Гия Саралидзе согласился с важностью московской площадки, резюмировав:

Если вице-премьерам удастся договориться, то это фактически будет означать выход на возможное подписание мирного соглашения. Если вице-премьерам договориться не удастся, то будет еще одна встреча в верхах по этой теме.