Евросоюз и армяно-азербайджанское урегулирование: попытка номер семь

Очередную встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня принимает Кишинев. Почему эта встреча не рядовая и как она может отразиться на российских интересах?

Встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Кишиневе проходит сегодня днем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Это новый формат, в который входят почти 50 стран. Из них порядка 30 - страны Евросоюза, остальные 20 - страны которые хотят туда вступить или просто готовы к сотрудничеству.

Среди последней категории государств есть Азербайджан и Армения. Никто из них не подавал заявку на вступление в Евросоюз, но обе страны заинтересованы в сотрудничестве с Европой. Евросоюз понимает свое значение как сильной экономической державы и готов использовать свой вес для влияния на Южном Кавказе. Одним из главных инструментов в этом плане остается посредничество.

Встречи в ЕС

Хотя мирное заявление по итогам Второй Карабахской войны было подписано при участии Москвы, на площадках Евросоюза Алиев и Пашинян провели до сегодняшнего дня шесть встреч. Сенсационной был раунд переговоров в Праге в октябре прошлого года, тоже на полях саммита Европейского политического сообщества. Тогда лидеры двух республик договорились признать территориальную целостность Азербайджана и Армении на основе Алматинской декларации 1991 года.

К новому саммиту ЕПС страны пришли уже совсем в обновленных позициях. Пашинян открыто заявляет, что Ереван признает Карабахский экономический район территорией Азербайджана, даже у себя на родине, а Азербайджан взял под свой контроль Латинский коридор. В ходе многих заявлений и Алиев, и Пашинян подчеркивали необходимость скорейшего подписания мирного договора и открытия транспортных коммуникаций.

С этой точки зрения переговоры в Кишиневе способны стать еще одним этапом в окончательном урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Генеральная готовность восстановить контакты есть у обеих сторон. После признания территориальной целостности вопросы транспортных коммуникаций, делимитации границ и безопасности карабахских армян имеют, как выразился Владимир Путин на последнем саммите ЕАЭС, технический характер.

Интересы России

Россия заинтересована в мире на своих южных рубежах, особенно в момент проведения специальной военной операции на Украине. При этом, учитывая напряженность с Западом, перенос формата переговоров по Карабаху на площадки Евросоюза выглядят порой как попытка выдавить Россию из региона.

Полностью оградить себя от такой угрозы невозможно. Кремль не может запретить лидерам Армении и Азербайджана встречаться в Кишиневе, Тбилиси или Брюсселе. Но при этом в интересах Москвы делать все, чтобы не растерять стартовые позиции. Чтобы мирное урегулирование финализировалось при участии Москвы и желательно в Москве.

При грамотной стратегии мир на Южном Кавказе может принести России новые политические и экономические выгоды. Именно поэтому Владимир Путин поддерживает скорейшее урегулирование конфликта и открытие всех транспортных коммуникаций на юге.