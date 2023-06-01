Опубликовано: 13:45, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле, совершенном сегодня утром армянскими военными и участниками НВФ. Под него попали два района Азербайджана.

Армянские ВС и НВФ сегодня утром дважды обстреляли азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

В 09:10 по местному времени (08:10 мск) армянские военные обстреляли позиции ВС АР, расположенные в направлении населенного пункта Чинарлы Товузского района.

Примерно через час, в районе 10:00 (09:00 мск) армянские боевики с позиций в Азербайджане, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли Шушинский район.

В министерстве заверили, что были реализованы адекватные ответные меры.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики пытались восстановить грунтовую дорогу

В ведомстве заявили также, что участники армянских НВФ попытались расширить и отремонтировать "грунтовку" в направлении Шушинского и Ходжавендского районов. При этом они задействовали инженерную технику.

Ремонтируя дорогу, боевики делали вид, что участвуют в обычных сельскохозяйственных работах. В действительности они преследовали цель наладить пути для обеспечения боевых позиций.

Эти противозаконные работы также были успешно прерваны азербайджанскими военными.