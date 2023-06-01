Армянские ВС и НВФ сегодня утром дважды обстреляли азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.
В 09:10 по местному времени (08:10 мск) армянские военные обстреляли позиции ВС АР, расположенные в направлении населенного пункта Чинарлы Товузского района.
Примерно через час, в районе 10:00 (09:00 мск) армянские боевики с позиций в Азербайджане, где временно размещены российские миротворцы, обстреляли Шушинский район.
В министерстве заверили, что были реализованы адекватные ответные меры.
Армянские боевики пытались восстановить грунтовую дорогу
В ведомстве заявили также, что участники армянских НВФ попытались расширить и отремонтировать "грунтовку" в направлении Шушинского и Ходжавендского районов. При этом они задействовали инженерную технику.
Ремонтируя дорогу, боевики делали вид, что участвуют в обычных сельскохозяйственных работах. В действительности они преследовали цель наладить пути для обеспечения боевых позиций.
Эти противозаконные работы также были успешно прерваны азербайджанскими военными.