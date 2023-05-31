Третий раунд за месяц: чего ждать от встречи Алиева и Пашиняна в Кишиневе?

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1 июня в столице Молдовы пройдет еще одна встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию. Неделю назад они вели переговоры в Москве, менее трех недель назад – в Брюсселе. Чего стоит ждать от нового переговорного раунда на европейской площадке?

Завтра в Кишиневе, на полях второго саммита Европейского политического сообщества, состоится третий за месяц раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 14 мая они встречались в Брюсселе в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля, 25 мая – в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина. В Кишиневе во встрече будут участвовать тот же Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Итоги Брюсселя и Москвы

На встрече в Брюсселе лидеры Азербайджана и Армении договорились взаимно признать территориальную целостность республик на оговоренной площади: площадь Азербайджанской Республики составляет 86600 кв км, площадь Республики Армения – 29800 кв км. Чуть позже Никол Пашинян впервые прямо заявил, что Ереван признает Карабахский экономический район территорией Азербайджана, а на встрече в Москве Ильхам Алиев отметил, что признание является официальной позицией армянских властей, и Пашинян не стал это отрицать.

Таким образом, было снято ключевое препятствие армяно-азербайджанского урегулирования: Армения отказалась от претензий на Карабах. Это стало возможным, во-первых, благодаря установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, остановившей контрабанду оружия и боевиков в Ханкенди, во-вторых, благодаря давлению внешних игроков на Ереван. Признавая территориальную целостность Азербайджана, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения не может полагаться на третьи силы в своих отношениях с соседями, поскольку те в любой момент могут отказаться от поддержки; следовательно, Армении нужно самой достичь мира с Азербайджаном.

Несмотря на то, что в Москве и Путин, и Алиев, и Пашинян отметили значительный прогресс в урегулировании, в дальнейшем армянская сторона сообщила о сохранении серьезных разногласий, прежде всего в отношении судьбы карабахских армян. Баку дает карабахским армянам гарантии как безопасности, так и равноправия как граждан Азербайджанской Республики, однако Ереван продолжает выдвигать фейковые обвинения в адрес азербайджанских властей, вмешиваясь таким образом во внутренние дела суверенного государства.

Что будет в Кишиневе?

Чего, в таком случае, стоит ожидать от встречи в Кишиневе? Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прогнозирует, что ЕС может предложить Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну подписать некий промежуточный документ, который зафиксирует прогресс на переговорах.

"Вполне возможно, что будет подписано некое совместное заявление или декларация. Это следует из недавних заявлений Никола Пашиняна: у армянского премьера уже нет пути назад после его слов о признании Карабаха частью Азербайджана", - пояснил Алексей Фененко.

Что будет после Кишинева?

Эксперт выразил опасение, что после Кишинева Николу Пашиняну может грозить физическое устранение.

"Вопрос в том, как на документ, закрепляющий признание Карабаха частью Азербайджана, отреагируют националисты в Армении. Для Пашинян может возникнуть настоящая опасность. Когда в 1997 году президент Левон Тер-Петросян подписал декларацию о готовности признать расширенную автономию Карабаха в составе Азербайджана, его вскоре свергла собственная армия. Поэтому, я думаю, Пашиняну стоит уже сейчас принимать меры о том, как вести себя с армянским обществом после Кишиневского саммита", - сказал он.

Каковы интересы Запада на Южном Кавказе?

По оценке Алексея Фененко, Запад, заявляя о желании урегулировать армяно-азербайджанские отношения, на деле хочет сохранить на Южном Кавказе очаг напряженности. "Таким очагом западные силы намерены сделать саму Армению, поощряя ее выход из ОДКБ. Они говорят Паиняну: выйди из ОДКЮ, и мы тебя где-то поддержим в карабахском вопросе. Естественно, не поддержат, но надежду создают", - заявил политолог.

"Тем не менее, промежуточный документ вполне может быть предложен и подписан завтра в Кишиневе. А дальше начнется самый интересный и рисковый момент в Армении – повторит ли Никол Пашинян судьбу Левона Тер-Петросяна из-за интересов карабахского клана?" – заключил Алексей Фененко.

На данный момент ничего не известно о подписании тех или иных документов – официальные заявления о встрече в Кишиневе сообщают только о составе ее участников. На этой неделе должна также состояться встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по окончательному разблокированию коммуникаций; возможно, именно по ее результатам будет сформирован пакет документов, продвигающий стороны урегулирования к миру.