Армения недовольна итогами московских переговоров по Лачинскому коридору

Опубликовано: 13:30, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Пашинян недоволен результатами прошедших в Москве обсуждения Лачинского коридора. По его словам, обсуждения по теме продолжаются.

Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил недовольство результатами состоявшегося в Москве обсуждения Лачинского коридора. Данное заявление он сделал в парламенте на слушаниях о выполнении бюджета за прошлый год.

По его словам, в ходе встречи с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным одной из тем стала ситуация вокруг Лачинского коридора.

"Она обсуждалась с российскими коллегами тоже. Не могу сказать, что результаты удовлетворительны. Это болезненная ситуация, я уже говорил, что блокирование коридора имело место в присутствии и на глазах российских миротворцев. Мы продолжим обсуждения с нашими коллегами для урегулирования этой ситуации"

– Никол Пашинян

Напомним, что по итогам состоявшихся трехсторонних переговоров в Москве 25 мая стало очевидным, что у Еревана больше нет планов на новую войну с Баку за Карабах.