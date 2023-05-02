Кремль: у Армении нет альтернативы трехсторонним договоренностям с Россией и Азербайджаном

Опубликовано: 14:59, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией должно идти на базе трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, поскольку это единственная на сегодня правовая основа. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, комментируя проходящие в США переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Трехсторонние договоренности, которые были заключены лидерами РФ, АР и РА, не имеют альтернативы - они должны лежать в основе послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя проходящие в Вашингтоне переговоры глав МИД этих стран.

"Решение существующих проблем с двумя странами (Арменией и Азербайджаном) и возможная выработка каких-то совместных шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможно на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией"

— Дмитрий Песков

Политик обратил внимание на то, что иных правовых основ для урегулирования не существует, так что трехсторонние заявления абсолютно безальтернативны.

Помощь со стороны

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что можно только приветствовать всякую помощь, которая будет оказана для урегулирования отношений на базе трехсторонних заявлений.

"Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу урегулирования, что в перспективе может не дать результата. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом"

— Дмитрий Песков

Какова роль США в армяно-азербайджанском диалоге?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы планы США на участие в армяно-азербайджанском урегулировании.

"Главный план США сейчас – максимально отбить Армению от России. Американцы считают, что Армения – это слабое звено ОДКБ. С того момента, как Узбекистан в 2012 году приостановил членство в ОДКБ, американцы хотят, чтобы то же самое сделала Армения, поскольку тогда будет настоящий кризис вплоть до распада ОДКБ, что и является стратегической целью США. Американцы искали слабое звено долго и нашли его в виде Армении", - сказал он.

"США максимально расширяют программу партнерства Армении с НАТО, чтобы вызвать недовольство Москвы. Также они поддерживают реваншистские идеи Пашиняна для того, чтобы сорвать российскую миротворческую миссию или чтобы Пашинян сказал, что Россия не хочет поддерживать Армению и Ереван из-за этого имеет право выйти из ОДКБ. Таков стратегический план США по Южному Кавказу на сегодняшний день"

— Алексей Фененко.

Сайт премьер-министра Армении

Эксперт обратил внимание, что США занимают по армяно-азербайджанскому вопросу одностороннюю позицию. "Я пока не увидел никаких реальных действий США в помощь Азербайджану, а в помощь Армении американцы постоянно что-то делают. Другое дело, что американцы выступают здесь в роли провокатора. Посылать свои войска, оружие, воевать за Армению они не будут ни одного дня, будут только похлопывать Пашиняна по плечу, говорить, что он молодец, что дистанцируется от России и делает европейский выбор", - пояснил он.

"Реваншистские круги в Армении сами себе создали миф, что в США есть некая очень влиятельная армянская диаспора, которая мгновенно переключит всю политику США на Армению. Американцы вовсе не мыслят категориями диаспор. Они охотно используют Армению как орудие для своих интересов, но не более того. Никакая армянская диаспора не заставит США воевать с Азербайджаном", - заключил Алексей Фененко.