Ереван: Байрамов и Мирзоян встретятся и в России

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры и в Москве, несмотря на то, что в данный момент Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов находятся в столице США. Такую информацию озвучил глава постоянной комиссии Нацсобрания по вопросам евроинтеграции.
"Есть предварительная договоренность. Встреча должна состояться также в Москве"
— Арман Егоян
Журналисты попросили парламентария прокомментировать слова Марии Захаровой о достигнутой договоренности по переговорам глав внешнеполитических ведомств Мирзояна и Байрамова в РФ и тот факт, что сейчас они встречают в американской столице.
В ответ Егоян выразил мнение, что эти вещи не противоречат друг другу.
Какой документ подпишут Баку и Ереван
Депутат также подтвердил, что Армения и Азербайджан готовятся подписать документ, который называется Соглашение о нормализации отношений.
Парламентарий уточнил, что именно его Баку и Ереван активно обсуждали на протяжении последних месяцев.