Ереван: Байрамов и Мирзоян встретятся и в России

Опубликовано: 12:03, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан и Армения проведут переговоры на уровне глав МИД и в России, как это было условлено ранее. Такое заявление сделал член правящей армянской партии "Гражданский договор".

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры и в Москве, несмотря на то, что в данный момент Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов находятся в столице США. Такую информацию озвучил глава постоянной комиссии Нацсобрания по вопросам евроинтеграции.

"Есть предварительная договоренность. Встреча должна состояться также в Москве"

— Арман Егоян

Журналисты попросили парламентария прокомментировать слова Марии Захаровой о достигнутой договоренности по переговорам глав внешнеполитических ведомств Мирзояна и Байрамова в РФ и тот факт, что сейчас они встречают в американской столице.

В ответ Егоян выразил мнение, что эти вещи не противоречат друг другу.

Какой документ подпишут Баку и Ереван

Депутат также подтвердил, что Армения и Азербайджан готовятся подписать документ, который называется Соглашение о нормализации отношений.

Парламентарий уточнил, что именно его Баку и Ереван активно обсуждали на протяжении последних месяцев.