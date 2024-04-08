В Казахстане начал работу хлопковый завод

Новый хлопковый завод ввели в эксплуатацию на юге Казахстана. Предприятие будет обеспечивать экспортные поставки хлопковой продукции в Китай и Европу.

В Туркестанской области Казахстана начал работу хлопковый завод. Предприятие будет давать около 80 тыс тонн продукции в год.

Сообщается, что функционировать завод будет за счет сырья, которое будут поставлять в несколько хлопкоприемных пунктов в Жетысуском и Мактааральском районах.

В цехах предприятия в сутки будут перерабатывать 600 т хлопка, что на выходе дает около 200 т продукции.

Переработанный хлопок будет экспортироваться во многие страны. Интерес к казахстанскому хлопку проявляют Китай, Турция, Иран а также страны Европы.