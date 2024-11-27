Вестник Кавказа

Почему нет света в Крыму сегодня?

Почему нет света в Крыму сегодня?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электричество пропало сегодня вечером в десятках сел в одном из районов Крыма. В результате свет перестал поступать почти 19 тыс местных жителей. Уже ведутся ремонтные работы.

Энергоснабжение части жителей Симферопольского района прервалось сегодня вечером из-за аварии, сообщение о ЧП опубликовал в своем Telegram-канале первый замглавы Минэнерго Крыма Владимир Воронкин.

По его словам, причина пропажи света – "технологические нарушение", которое было зафиксировано в магистральных электросетях.

В результате отключения энергия перестала подаваться в 42 села Симферопольского района. В этих населенных пунктах проживают почти 19 тыс человек, все они пока остались без тока.

Бригады энергетиков уже устраняют неполадки.

Напомним, второго декабря днем отключение электроэнергии произошло в Ялте. Тогда электричество пропало у 3,3 тыс человек.

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