Почему нет света в Крыму сегодня?

Электричество пропало сегодня вечером в десятках сел в одном из районов Крыма. В результате свет перестал поступать почти 19 тыс местных жителей. Уже ведутся ремонтные работы.

Энергоснабжение части жителей Симферопольского района прервалось сегодня вечером из-за аварии, сообщение о ЧП опубликовал в своем Telegram-канале первый замглавы Минэнерго Крыма Владимир Воронкин.

По его словам, причина пропажи света – "технологические нарушение", которое было зафиксировано в магистральных электросетях.

В результате отключения энергия перестала подаваться в 42 села Симферопольского района. В этих населенных пунктах проживают почти 19 тыс человек, все они пока остались без тока.

Бригады энергетиков уже устраняют неполадки.

Напомним, второго декабря днем отключение электроэнергии произошло в Ялте. Тогда электричество пропало у 3,3 тыс человек.