Один из лидеров оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов проводят в понедельник обыски в офисах нескольких оппозиционных партий Грузии. В частности, во время рейда был задержан один из лидеров партии "Ахали".

В Грузии задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамия. Сотрудники МВД схватили его во время обысков в офисе

партии.

Помимо Гварамия, правоохранители задержали еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что в офисах нескольких оппозиционных партий в Грузии проходят обыски.

Напомним, почти неделю назад власти Грузии объявили о своем решении отложить начало переговоров о членстве в ЕС. После этого в стране ежедневно проходят акции протеста.