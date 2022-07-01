Вестник Кавказа

Один из лидеров оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов проводят в понедельник обыски в офисах нескольких оппозиционных партий Грузии. В частности, во время рейда был задержан один из лидеров партии "Ахали".

В Грузии задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамия. Сотрудники МВД схватили его во время обысков в офисе
партии.

Помимо Гварамия, правоохранители задержали еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что в офисах нескольких оппозиционных партий в Грузии проходят обыски.

Напомним, почти неделю назад власти Грузии объявили о своем решении отложить начало переговоров о членстве в ЕС. После этого в стране ежедневно проходят акции протеста.

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