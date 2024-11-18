Вестник Кавказа

Меликов призвал дагестанцев одуматься

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана обратился к жителям республики из-за случаев незаконных подключений к газу. Он призвал дагестанцев одуматься и подумать о себе и своих близких.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале рассказал о случаях незаконного вмешательства в газораспределительные пути.

Он заявил, что увидел видеокадры из поселка Ленинкент возле Махачкалы, на которых показан пример незаконного подключения к газу. Дальше глава обратился к дагестанцам с вопросом.

"Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?"

- Сергей Меликов

Лидер республики заявил, что после этого в Ленинкенте ликвидировано свыше 20 подобных нарушений. Он добавил, что жители врезались в газовую трубу и протянули шланг для пользования.

В заключение Меликов напомнил об уголовной ответственности за такие действия и призвал жителей Дагестана одуматься и подумать о себе и своих близких.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК

Дроны попытались атаковать Каспийск

Дроны попытались атаковать Каспийск

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

Меликов ждет запрета майнинга в Дагестане

Меликов ждет запрета майнинга в Дагестане

Премию имени Мурада Кажлаева будут вручать в Дагестане

Премию имени Мурада Кажлаева будут вручать в Дагестане

Строительство Новолакской ВЭС стартовало в Дагестане

Строительство Новолакской ВЭС стартовало в Дагестане

Строительство более 20 школ и детсадов анонсировали в Дагестане

Строительство более 20 школ и детсадов анонсировали в Дагестане

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

Лавров отметил важность Каспийского цифрового форума

В работе АЗС нашли 17 тыс нарушений в Дагестане

В работе АЗС нашли 17 тыс нарушений в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы