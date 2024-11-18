Меликов призвал дагестанцев одуматься

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале рассказал о случаях незаконного вмешательства в газораспределительные пути.
Он заявил, что увидел видеокадры из поселка Ленинкент возле Махачкалы, на которых показан пример незаконного подключения к газу. Дальше глава обратился к дагестанцам с вопросом.
"Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?"
- Сергей Меликов
Лидер республики заявил, что после этого в Ленинкенте ликвидировано свыше 20 подобных нарушений. Он добавил, что жители врезались в газовую трубу и протянули шланг для пользования.
В заключение Меликов напомнил об уголовной ответственности за такие действия и призвал жителей Дагестана одуматься и подумать о себе и своих близких.