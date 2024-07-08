В донском Новочеркасске возродят командное училище связи

Власти Ростовской области решили возродить в Новочеркасске высшее военное командное училище связи – оно примет первых курсантов уже в 2026году и будет ежегодно выпускать свыше 200 офицеров-связистов.

На Дону сегодня стартовало строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи (НВВКУС), сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников... Думаю, что Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле, станет действительно знаковым местом"

- врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

НВВКУС – вуз с богатой историей: он был основан как курсы усовершенствования в Муроме в 1937 году, а вузом стал в 1973 году, поэтому речь идет о реконструкции исторического здания, а также о создании новых корпусов и инфраструктуры.

Теперь же в реконструированном историческом здании разместится административно-учебный корпус, а рядом с ним построят учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал и боксы с техникой.

Заработает возрожденное училище 1 сентября 2026 года. Ежегодно оно будет пополнять офицерский корпус армии России более 200 офицерами-связистами.