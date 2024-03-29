Вестник Кавказа

В Германии отказались от кредитной поддержки Грузии

В Германии отказались от кредитной поддержки Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Германия намерена свернуть кредитное партнерство с Грузией. Берлин не устраивает текущий политический курс Тбилиси.

Германия отказывается от сотрудничества с правительством Грузии по вопросам выдачи новых кредитов, поведала министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.

"С этим правительством (Грузии - ИФ) сотрудничество в целях развития больше не может быть осмысленно реализовано. Все проекты в Грузии находятся на рассмотрении. Новые проекты не будут реализованы и кредитные соглашения не будут подписаны"

 

– Свенья Шульце 

Шульце также отметила, что Германия планирует координировать свои действия с ЕС. 

Отметим, что Германия является одним из главных кредиторов Грузии. Общий размер кредитной задолженности Тбилиси перед Берлином превышает $600 млн или около 7% от суммы внешнего долга страны.

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