Вестник Кавказа

Как Армения снижала уровень отношений с Россией?

Мамикон Бабаян
Как Армения снижала уровень отношений с Россией?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Многие эксперты говорят, что армяно-российские отношения переживают агонию. МИД РФ крайне сдержано комментирует действия и высказывания армянских политиков, в то время как Ереван не скрывает своей прозападной ориентации. Каким будет формат отношений между Москвой и Ереваном в ближайшее время, попытаемся ответить в этом материале.

Армении не нужны союзнические отношения с Россией?

  • Главный маркер того, что Армения и Россия больше не союзники заключается в последовательном отказе Еревана принимать участие во встречах представителей интеграционных объединений, а также выстраивать общую систему безопасности. В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о заморозке членства Армении в ОДКБ, а 27 ноября стало известно, то Армения в очередной раз не будет участвовать в саммите организации в Астане.
  • Армению покидают российские военные специалисты, граница и объекты приграничной инфраструктуры больше не будут находиться в ведении погранслужб ФСБ России. Формат союзнических отношений предполагает всестороннюю поддержку, но таковой не наблюдается.
  • Вопросы послевоенной делимитации и демаркации границ, а также подготовку всеобъемлющего мирного соглашения с Азербайджаном, Ереван предпочитает согласовывать с Парижем, реже Вашингтоном, игнорируя тот факт, что формат Армения – Россия – Азербайджан исторически куда более предрасположен для решения сложных геополитических вопросов на пространстве Южного Кавказа.
Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армении не нужны партнерские отношения с Россией?

  • В многочисленных интервью Никол Пашинян давал понять, что прежний союзнический формат отношений между Арменией и Россией будет понижен до партнерского. Это премьер мотивировал это диверсификацией внешнеполитического курса. Однако вскоре стало понятно, что формат партнерских отношений также не вписывается в тренды армянской дипломатии, которая предпочитает устраивать турбулентность в своих контактах с российскими коллегами.
  • За минувшие два года Ереван не поддержал ни одного совместного с Россией транспортного, логистического или инфраструктурного проекта. А реализация проекта транспортного коридора через территории Армении с выходом на Азербайджан и Турцию не без усилий Пашиняна была приостановлена.
  • Уже не в первый раз Армения отказывается от проведения саммита ЕАЭС в Ереване, хотя страна в этом году председательствует в организации.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армении нужны исключительно рыночные отношения с Россией?

  • Товарооборот между Россией и Арменией в первом полугодии 2024 года достиг рекордных 8,3 млрд долларов, что 2,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. Доходы от торговли с Россией - единственна тема, которую Пашинян готов комментировать в позитивном ключе.
  • Армения один из главных бенефициаров от сотрудничества в рамках ЕАЭС, поскольку за счет этого объединения реализуется 35% экономических проектов республики.
  • Несмотря на откровенно натянутый характер отношений, Ереван продолжает извлекать ситуативную выгоду, руководствуясь тезисом «политика отдельно, экономика отдельно». Более 800 тыс. жителей Армении работают в РФ, а заместить торговые потоки, перенаправив их на западные площадки, никак не получится.

Армянское руководство понимает, что сближение с Западом не может привести к устойчивым результатам, а потому пытается усидеть на двух стульях.

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