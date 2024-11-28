Вестник Кавказа

Россия готова наладить отношения с Грузией

Россия готова наладить отношения с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия будет идти по направлению к урегулированию отношений с Тбилиси тогда, когда грузинские власти будут к этому готовы. С соответствующим заявлением выступили в российском МИД.

Россия начнет налаживать отношения с Грузией по мере готовности Тбилиси, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дальнейших перспектив нормализации двухсторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси»

- Мария Захарова

До этого грузинские власти передали, что в отношении РФ будет вестись прагматичная политика. Это направление останется в приоритете у нового правительства.

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