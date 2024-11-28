Вестник Кавказа

Протесты в Тбилиси продолжаются седьмые сутки

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция и ее сторонники вновь собрались у здания парламента Грузии. В МВД страны заявили о задержании 7 человек за организацию и участие в протестах.

К зданию грузинского парламента в центре Тбилиси пришли несколько сотен сторонников оппозиции, движение по улице Гии Чантурия перекрыто, а по проспекту Руставели нет.

Как пишет РИА Новости, часть протестующих сейчас находятся у офисов оппозиционных партий, где сегодня начались обыски, и у участков полиции, куда были доставлены лидеры оппозиции.

Помимо этого, в МВД Грузии заявили о поимке 7 человек, которые организовывали и участвовали в беспорядках во время митингов. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

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