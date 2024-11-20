Вестник Кавказа

Пашинян призвал активнее бороться с коррупцией в Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства недоволен текущим уровнем борьбы с коррупцией в стране. Он отметил, что важно активизировать усилия на данном направлении.

Правоохранительная система Армении должна очень активно бороться с коррупцией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая 4 декабря на правительственном часе.

Он подчеркнул, что важно не только наказывать за коррупцию, но и сделать так, чтобы добропорядочность была не постфактумом, а стала социальной психологией.

"При этом мы должны пойти по пути институционального развития и бороться против явлений, порождающих коррупцию, и ввести более высокие стандарты добропорядочности для всех чиновников"

– Никол Пашинян

Глава правительства считает, что сегодняшний уровень борьбы с коррупцией нельзя назвать достаточно эффективным.

"Я не считаю, что мы ведем эту борьбу достаточно эффективно, на что есть множество объективных и субъективных причин, которые возникают из-за человеческого фактора"

– армянский премьер-министр


 

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