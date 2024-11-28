Максим Шевченко о протестах в Грузии. Иванишвили. Зурабишвили. Франция. Россия. ЕС. Армения, Иран

Вечером 28 ноября в Тбилиси вспыхнули протестные акции после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса вступления в ЕС до 2028 года. Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила парламент, сформированный по итогам выборов 26 ноября, нелегитимным.

Что происходит в Грузии, кому выгодна дестабилизация в регионе, какие цели преследуют оппозиционеры, что необходимо делать нынешнему руководству страны — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Вестник Кавказа» выражает соболезнования семье и близким известного грузинского дипломата и политолога Левана Пирвели.