МВД сообщило о выходе митинга в столице Грузии за рамки закона

Демонстранты в грузинской столице вышли за рамки закона, утверждает МВД республики. Люди, собравшиеся в центре города, выступают против решения руководства страны отложить переговоры с ЕС.

Акция протеста возле здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона. Об этом сказано в сообщении, распространенном вечером 29 ноября МВД Грузии.

"Акция на проспекте Руставели у парламента вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях. <...> Участники акции портят и поджигают инфраструктуру"

– МВД республики

В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники полиции применили спецсредства для разрядки ситуации.

Напомним, накануне премьер республики заявил, что власти решили отложить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. После этого в крупных городах страны начались митинги.