Вестник Кавказа

После акции протеста госпитализированы почти 40 человек в Тбилиси

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Митинги в грузинской столице продолжаются уже четыре дня. После вчерашней протестной акции были доставлены в медучреждения около четырех десятков человек.

В Тбилиси после митинга, начавшегося вечером 1 декабря и завершившегося ночью, госпитализировали почти 40 человек. Об этом рассказали в Минздраве Грузии.

В министерстве отметили, что в больницы с различными травмами доставлены 24 протестующих и 12 сотрудников полиции.

Напомним, акции протесты в Грузии стартовали в минувший четверг. Причиной стало заявление премьер-министра страны, объявившего о решении властей приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС на четыре года.

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