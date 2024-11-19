Вестник Кавказа

Демонстранты перекрыли проспект у здания парламента в Тбилиси

митинг в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В крупных городах Грузии сейчас проходят протестные акции. Демонстранты недовольны решением властей отложить переговоры с ЕС.

Вечером 28 ноября участники митинга перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, который находится возле парламента Грузии.

Демонстранты вышли на митинг после сегодняшнего заявления главы правительства.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр республики заявил, что власти решили отложить до конца 2028 года переговоры об интеграции в ЕС. После этого в ряде городов Грузии начались митинги.

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