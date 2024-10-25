Абхазские вина представили во Франции

Европа знакомится с абхазскими винами. Виноделы Абхазии привезли напиток на выставку в Бордо. Вино вызвало большой интерес.

На выставке Vinitech-Sifel 2024 в Бордо во Франции впервые представлены вина Абхазии.

Европейских виноделов и сомелье познакомили их с винами из аборигенных сортов абхазского винограда "качич" и "агбажь", рассказала креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов республики Лаура Тарнава.

"Мы представили именно вина из аборигенных сортов винограда. Эти вина действительно по вкусу отличаются от всех европейских сортов, и поэтому для людей это было необычно"

– Тарнава

На выставке в Бордо стенд Абхазии вызвал большой интерес, у абхазских вин имеется потенциал, который необходимо развивать, добавила она, передает Sputnik.