На чем армяне выстраивают малый бизнес?

В 2025 году налог с оборота для малого бизнеса в Армении вырос вдвое. Пока одни мелкие предприниматели настаивают на необходимости упрощения и снижения налоговых ставок, другие осваивают новые сферы. Расскажем, какие виды бизнеса сегодня популярны в Армении.

Производство алкогольной продукции

Спиртное - неотъемлемый элемент любого армянского застолья. У армянских производителей алкогольных напитков нет проблем с реализацией готовой продукции, которая известна и за пределами республики. Армянские виноделы производят напитки не только из винограда, но также из граната, персиков, алычи, которые плодоносят даже в дикой местности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это настолько прибыльный бизнес, что некоторые пенсионеры занимаются домашним самогоноварением годами, выращивая целые рощи виноградников, тутовой шелковицы, вишни или кизила. Хотя заводское производство алкоголя не простаивает, заниматься производством алкоголя в частном прядке очень выгодно, так как потребность в нем постоянно растет.

Организация рафтинга

Когда армяне хотят покататься на лыжах, они едут в Цахкадзор, когда хочется забраться повыше - идут в горы. А вот с водными развлечениями в стране туго, поскольку плавать можно лишь два месяца в году на Севане и в мелких озерах. Однако в Армении много бурных рек, которые идеально подходят для рафтинга. Развлечение это для армян новое, так как полноценного спортивного кластера такого рода в стране просто нет. Единственная известная база рафтинга находится в городе Туманян. Организовать рафтинг-туры несложно, для начала достаточно трех байдарок, шести весел и не самой опасной водной трассы. Сложнее - с поиском опытных рафтеров, поскольку подобных экспертов в стране очень мало.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полеты на воздушных шарах

Армения с ее разнообразными ландшафтами и контрастами прекрасно подходит для подобного развлечения. Затраты на бизнес небольшие, прогулки длятся до двух часов, поэтому за день можно совершить до пяти полетов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Домашняя выпечка

Здесь ситуация обстоит также как и с производством домашнего алкоголя. В Армении много опытных пекарей со своими уникальными рецептами, набившими руку в домашних условиях. Выпечка востребована как среди местного населения, так и среди трудовых мигрантов, покупающих готовые пирожки, чебуреки, хачапури и блюда в лаваше на завтрак, обед и ужин. Главная особенность домашней выпечки навынос заключается в грамотном подборе персонала и ведении строго порядка работы, поскольку кухня - место, где армяне норовят демонстрировать свои кулинарные достижения, порой игнорируя уместные советы и опыт своих коллег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзитные перевозки

Из всех крупных городов Армении ежегодно доставляются тысячи грузов. Перевозка осуществляется частными компаниями, автопарк которых достигает до десятка вместительных минивэнов. Родственники армян, живущих за границей, часто отправляют посылки. Бизнес выгоден по двум причинам: во-первых, весь необходимый автопарк можно приобрести на месте, поскольку импортных европейских минивэнов в Армении много и они недорогие, во-вторых, армянские водители с удовольствием курсируют на маршрутах федеральных автотрасс России, многие из них работают так по многу лет. Полупустыми армянские транзитные машины никогда не бывают.